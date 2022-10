V Praze se otevřelo nové centrum pro vývoj a testy kosmické a letecké techniky

Jeho budovu dnes v Letňanech slavnostně otevřeli ministr dopravy Martin Kupka a ministr financí Zbyněk Stanjura (oba ODS) a ředitel ústavu Josef Kašpar. Podle zástupců ústavu se budova, která stála zhruba 165 milionů korun, postupně naplní moderní technikou během následujících let. Výzkumným institucím i firmám nabídne testy, za nimiž je nyní nutné jezdit do zahraničí. Podle expertů to urychlí a zlevní vývoj nových technologií.