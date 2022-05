V Praze vyjede 16. května historická tramvaj číslo 23

V metropoli nyní jezdí dvě historické linky, a to číslo 41 a 42. K nim se od června přidá linka 43. V provozu bude do letošního 31. srpna a pojede pouze ve středy odpoledne, a to mimo svátky. Z vozovny Střešovice bude vyjíždět v intervalu 80 minut, a sice ve 13:10; 14:40; 16:00 a 17:20.