Ve svatovítském chrámu bude večer ekumenická modlitba za Alžbětu II.

Panovnice, která stála v čele britské monarchie 70 let a byla současně nejvyšší představitelkou anglikánské církve, zemřela před týdnem na zámku Balmoral ve Skotsku. Bylo jí 96 let. Setkání ve svatovítském chrámu pořádá Arcibiskupství pražské, Ekumenická rada církví a Anglikánská evropská diecéze, a to ve spolupráci s britským velvyslanectvím v Praze.