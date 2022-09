Ve vršovickém Vzletu začnou výstavy Böhma a Franty a Chalánkové

Vedle vernisáže se od 16:00 bude konat výtvarná dílna Vlajky a prapory pro děti od tří let s umělkyní Evou Jiřičkou. Námět dílny navazuje svým tématem na výstavu Davida Böhma a Jiřího Franty.

Na zhruba dvou desítkách látkových vlajek umělci zachytili kresby, skici a texty přenesené z deníků, každodenních záznamů života kolem nich. Kurátorka Denisa Václavová míní, že vlajky v sobě ukrývají šifru, extrakt příběhu či poselství, ztvárňují symboly a hodnoty národů i zemí. Autoři se s nimi vypořádávají trochu jinak - nanáší do nich vlastní manifesty, osobní vidění světa i prožívání skutečnosti.

Druhá část výstavy, banner na fasádě rohu ulic Holandská a Norská, zachycuje město z perspektivy – možná chodce, možná letce, možná mimozemského návštěvníka. Nahlíží do městské krajiny, která se stále rozšiřuje a zahušťuje, a podle tvůrců se úpěnlivě snaží člověku vynahradit absenci přirozeného prostředí.

Autorka se podle kurátorky s humorem pouští do témat, u kterých by se mnozí červenali, ale všichni je dobře znají. Diváci tak mohou zažívat pocity společně s autorkou, která je vpouští do svých trapných situací, ironických skečí, ve kterých se lze identifikovat.