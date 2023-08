Výsadba zeleně na střechách Křižíkových pavilonů na Výstavišti začne na podzim

Na dotaz ČTK to řekl ředitel Výstaviště Tomáš Hübl. Vedení firmy nyní opravuje Průmyslový palác a od září bude pokračovat v opravě divadla Spirála.

„Je hotova hydroizolace (na střechách Křižíkových pavilonů), jsou hotovy terasy a připravuje se poslední fáze, kterou je výsadba zeleně. Ta by se měla začít ještě na podzim letošního roku,“ řekl Hübl. Střechy by měly být pro veřejnost zpřístupněny od jara příštího roku. „Součástí toho je i bufet. Část střech bude sloužit k pronájmu pro soukromé akce, svatby, oslavy a podobně,“ uvedl Hübl.

Střešní terasy se zelení budou na střechách všech čtyř pavilonů. Na větších dvou to budou nižší výsadby a měly by to působit jako zelený ostrov, jehož součástí bude také zastínění nebo drobné vodní prvky. Na velké budově označené písmenem B bude tartanový okruh pro běh.