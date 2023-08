Ve Žďárských vrších se narodila vlčata. Takřka po 200 letech

Jejich otec pochází z Polska a je opatřen telemetrickým obojkem, který umožňuje sledovat jeho pohyb i chování. Vlci ve Žďárských vrších nežili takřka 200 let, teď je šance, že se zde jejich populace rozšíří, řekl ČTK ředitel Správy CHKO Žďárské vrchy Václav Hlaváč. O narozených mláďatech dnes v tiskové zprávě informovala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Počet mláďat podle Hlaváče ochranáři zveřejňovat nechtějí.

„Pokud vlci nezažijí nějakou intenzivní nepříjemnou událost, která by je z toho území vypudila, hlavně zástřel některého člena rodiny, tak většinou zůstávají na místě, kde se úspěšně rozmnožili,“ řekl Hlaváč. Pytláctví se podle něho nedá vyloučit, i když je vlk chráněný.

„Pokud půjde všechno tak, jak předpokládáme - bez incidentu, tak by měli být vlci pospolu ještě rok, nebo do příštího rozmnožování. Pak se uvidí, co dál. Dominantnější jedinci se pak třeba vydají vlastní cestou,“ řekl Hlaváč.