Výstava ukáže obrazy malíře Oskara Kokoschky s tématem Ostravska

Oskar Kokoschka, autor svou dobou nepochopený, nyní jeden z nejvýznamnějších umělců 20. století, přijel roku 1934 do meziválečného Československa. Z původního výletu se stal čtyřletý pobyt v Praze a na Ostravsku, který znamenal v mnoha ohledech významný obrat v jeho životě. Našel nejen několik významných ostravských sběratelů a podporovatelů své tvorby, ale i budoucí manželku. V roce 1938 společně se svou novou českou přítelkyní Oldou Palkovskou odešel před blížící se válkou do Anglie, kde se s ní v roce 1941 oženil.

Kvůli častému odmítání svého díla se malíř v roce 1910 odstěhoval do Berlína, kde se stal se spoluvydavatelem časopisů pro svobodné umělce a grafickým umělcem. O rok později se vrátil do Vídně, kde přijal místo učitele na Kunstwerbeschule. V roce 1919 byl požádán, aby vyučoval umění na drážďanské Akademii výtvarných umění. Nabídku přijal a na této škole působil až do roku 1924, než se odstěhoval do Paříže. V roce 1934 nalezl nový domov v Praze. Získal i československé státní občanství (až do roku 1947). V roce 1938 Kokoschka společně se svou přítelkyní Oldou Palkovskou odešel do Anglie. Zemřel v roce 1980 v Montreux ve Švýcarsku.