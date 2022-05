Začíná květnová výzva Na kole do práce, organizátoři věří v rekordní účast

Akci 12. rokem pořádá spolek AutoMat , podle kterého se bez motoru s počátkem května vydá do práce přes 22 tisíc lidí z celé republiky. Loňské květnové výzvy se i přes panující opatření proti šíření koronaviru zúčastnilo 22 112 lidí a organizátoři čekají, že tento počet bude letos překonán.

Cílem akce je motivovat lidi k pohybu po městě vlastní silou bez použití aut a zároveň k tomu, aby udělali něco pro svou fyzickou kondici a psychické zdraví. „Přínosy pravidelného pohybu pocítí nejen všichni účastníci výzvy, ale potenciálně i my všichni díky lepší dopravní situaci a stavu životního prostředí ve městech,“ uvedla koordinátorka výzvy Dominika Lenthárová z AutoMatu.

Zájemci se mohli do soutěže registrovat do konce dubna a účastnit se jí mohou jednotlivci i soutěžní týmy rodin, kolegů či přátel. Letos nově si účastníci mohou porovnat své výkony ve srovnávači firem, měst i jednotlivců. „Umožní jednoduše se vzájemně hecovat a podporovat, a to jak mezi institucemi, městy, jednotlivci nebo týmy,“ uvedli k novince organizátoři na webu dopracenakole.cz.