Brandýs nad Labem pořídí pro ZŠ Na Výsluní tři nádrže na dešťovou vodu

„Sběr dešťovky v ZŠ Na Výsluní je součástí již nějakou dobu probíhajícího projektu energetických úspor. Budova byla zateplena, došlo k výměně oken, a to nejen zde, ale i v dalších školních budovách ve městě, a škola má i novou kotelnu,“ popsala Stránská investice města z posledních let. Dešťová voda z nových retenčních nádržích by se podle ní měla využívat na zalévání zeleně v areálu školy.