GASK, muzeum stříbra a Vlašský dvůr lze navštívit na jednu vstupenku

„Cenově zvýhodněná vstupenka platí do konce září,“ informovala Alena Sedláčková z GASK.

GASK vystavuje uměleckou kopii iluminace, vyhotovenou barvami a malířskými technikami používanými v době jejího vzniku a na původním materiálu - pergamenu. V galerii je uložen i originál, jeho vzácnost a křehkost však neumožňuje vystavení déle než dva dny v roce. Proto vyšla galerie vstříc veřejnosti a nechala udělat kopii, již si mohou návštěvníci prohlédnout v rámci společné vstupenky. Zároveň mají vstup i do expozice Stavy mysli / Za obrazem.

V muzeu stříbra vstupenka umožní návštěvu druhého okruhu Cesta stříbra, který přibližuje proces středověké těžby, zpracování surového stříbra a zároveň i technologii ražby mincí. Ve Vlašském dvoře lze zavítat do královské mincovny. V interaktivní expozici se zájemci na základě výjevů z Kutnohorské iluminace seznámí s prací všech různých profesí spojených se zpracováním rudy a ražbou mincí.

Vzácnou miniaturu získal Středočeský kraj vedený tehdy hejtmanem Davidem Rathem (dříve ČSSD) v roce 2009 na dražbě v Londýně, pořídil ji za více než 17 milionů korun. Před aukcí avizoval, že učiní maximum pro to, aby dílo získal. Opozice to tehdy kritizovala jako plýtvání penězi. Vedení hejtmanství naopak tvrdilo, že investice do tohoto díla se mnohonásobně vyplatí.