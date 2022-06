Kladno postihl výpadek internetu a pevných linek, důvodem je krádež kabelu

Případ si převzali kriminalisté, vyšetřují ho jako podezření ze dvou trestných činů, a to krádeže a poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení. Za to může v případě odsouzení hrozit trest jeden rok až šest let vězení, řekla dnes ČTK kladenské policejní mluvčí Michaela Richterová.