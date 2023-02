Kolín letos rozšíří kamerový systém o pět nových míst

Novou kameru chce město umístit i na terasy za městským společenským domem a na výjezdu z města do Havlíčkovy ulice. V budoucnu by měly přibýt kamery i na dalších výpadovkách z města. Do záznamů z těchto kamer, které jsou schopné rozlišit i poznávací značky aut, může podle Kašpara nahlížet městská i státní policie. „Už jsme začali na Polepské a teď bychom chtěli postupně pokračovat na těch hlavních šesti nebo sedmi silnicích,“ doplnil. Mělo by jít například o ulice Pražská, Veltrubská nebo Ovčárecká.