Kolínské dětské centrum má novou pediatrickou ambulanci a fyzioterapii

Kraj má pět dětských center a postupně je kvůli loňské novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí musí do konce roku 2024 proměnit v takzvaná centra komplexní péče. „V rámci postupné transformace začalo centrum poskytovat dlouhodobou lůžkovou péči pro děti od narození do dovršení 18 let věku, které vyžadují nepřetržitou zdravotní péči. A nyní se konečně otevřou dvě nové ambulance, které již budou sloužit i veřejnosti,“ uvedl hejtmančin náměstek pro zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS). Rodiče mohou děti do nové ordinace registrovat v říjnu. „Nyní je dětské centrum ve fázi vyjednávání příslušných smluv se zdravotními pojišťovnami,“ uvedl mluvčí hejtmanství David Šíma. Přeměna kolínského centra trvala zhruba rok.