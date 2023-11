Lyžařský areál Monínec zahájí 17. listopadu sezonu, využije recyklovaný sníh

Letošní novinkou je využití recyklovaného sněhu, který díky unikátní technologii přečkal letní měsíce do další sezony. „Lyžovat se začne v horní části hlavní sjezdovky, kde bude v provozu kotva. Kromě toho mohou lyžaři-začátečníci využít i lyžařskou školu pod Novou Javorkou,“ informovala dnes ČTK mluvčí areálu Martina Kalusová.

Technika skladování sněhu na sjezdovkách se už několik let úspěšně používá ve Skandinávii, ve Švýcarsku a v italských či rakouských Alpách. V praxi jde o zakrytí sněhu speciální izolační textilií, která odráží sluneční paprsky a udržuje chlad. Zakrytí umožní uchovat více než polovinu všeho sněhu, a to až pět sezon za sebou. Areál díky tomu může naplánovat otevření zimní sezony na přesné datum.

„Po uplynulé zimní sezoně jsme se rozhodli uskladnit zbylý přírodní a technický sníh na příští zimu. Opakovaná recyklace sněhu je krokem k udržitelnosti i úspoře energií. Uskladnit a znovu využít loňský sníh nám na Monínci umožní speciální textilie, která se používá proti tání ledovců. Cílem recyklace sněhu je optimalizace provozu, zároveň je to krok směrem k udržitelnosti,“ uvedl ředitel areálu Jaroslav Krejčí.

V prvních dnech bude středisko otevřeno pro večerní lyžování každé úterý, středu, čtvrtek, pátek a sobotu. S denním lyžováním se počítá od pátku do neděle od 9:00 do 16:00. Lyžování si budou návštěvníci moci užít i na Štědrý den, kdy bude vlek v provozu od 9:00 do 12:00. Od 25. prosince bude opět možné jak denní, tak i noční lyžování. Stejně jako loni se areál zaměří na rodiny s dětmi, kterým nabídne nejen lyžařskou školu, ale i dětskou hernu, kde se budou moci po výuce zabavit.