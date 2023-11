Městská hromadná doprava v Příbrami se od 10. prosince částečně propojí s PID

Nepůjde však o úplnou integraci do PID, městské linky zůstanou zachovány a autobusy budou přečíslovány podle PID, řekl ČTK první místostarosta Vladimír Karpíšek (za ANO).

„Lidé si koupí třeba tříhodinovou jízdenku na Drkolnově, pojedou do Jiráskových sadů, tady si něco vyřídí a dál budou pokračovat do Prahy a budou třeba ještě jezdit po Praze,“ uvedl Karpíšek.

Nyní v Příbrami není možné cestovat na jeden jízdní doklad všemi autobusy na území města a v případě, že lidé přestupují mezi krajskými linkami a MHD, platí znovu při nástupu do návazného spoje. To se týká třeba cestujících, kteří po návratu z Prahy jedou dál spojem MHD do jiné části města nebo do některé z osad.

Kdyby byla Příbram zcela bez integrace do PID, musela by ročně platit 8,7 milionu korun za nadstandardy, tedy za to, aby jezdilo dostatečné množství autobusů mimo špičku. Při částečné integraci bude tento příspěvek na hranici pěti milionů korun.

Při plné integraci by sice město nemuselo platit žádný finanční příspěvek nebo jen do dvou milionů korun, podle Karpíška by ale ztratilo kontrolu nad linkami MHD a přišlo o tržby. Z nich by mělo ročně inkasovat 10,5 milionu korun. Proto se vedení radnice rozhodlo vydat cestou částečné integrace, s touto variantou už dříve souhlasilo i zastupitelstvo.