Městské autobusy v Mladé Boleslavi vyjedou na plyn z bioplynové stanice v pololetí 2023

Nejpozději v listopadu předpokládá dokončení první etapy včetně čerpací stanice, začalo se další částí, kterou je výstavba čističky bioplynu. Od prosince do května příštího roku počítá město s postupným náběhem, ostrý provoz předpokládá v listopadu příštího roku. „V této první etapě již dokážeme zpracovat veškeré biologicky rozložitelné odpady s dalším užitkem a především nebudeme závislí minimálně v dopravě na plynu z Ruska pro autobusy MHD,“ řekl primátor Raduan Nwelati (ODS).

Na stlačený plyn by mělo jezdit v budoucnu 55 autobusů městské dopravy, nyní jich má město 21. Přebytky biometanu by se měly v budoucnu dodávat do plynárenské soustavy, kde nahradí zemní plyn. Část bioplynu spotřebuje kogenerační jednotka, která pro stanici vyrábí plyn a elektřinu, areál je tak soběstačný.