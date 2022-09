MHD Kladno přestala být součástí systému jednotné dopravy, přibyly spoje

Spoje kladenské linky 601, které dosud končily v zastávce Rozdělov, ode dneška zajíždějí až do zastávky Rakovnická. Linka 602 ze Švermova pojede v čase ranní a odpolední dopravní špičky každých 12 minut, dosud byl interval 15 minut. Čas na bezplatný přestup po zakoupení jízdenky na kladenskou městskou dopravu je prodloužený na 60 minut od zahájení jízdy.

Město se odmítá podílet na novém systému placení veřejné dopravy v kraji, podle kterého by mělo ročně hradit 12 milionů korun. Nechalo si zpracovat právní a ekonomickou analýzu, podle níž takzvaná dopravní obslužnost, kterou má ze zákona o veřejných službách v přepravě cestujících zajistit kraj, nevychází ze stanovení konkrétního množství počtu spojů nebo způsobu jejich výpočtu, ale právě ze zajištění zákonem definovaného účelu.

Podle středočeského hejtmanství je nový systém spravedlivější, protože dosud část obcí do něj vůbec nepřispívala. Krajský kontrolní výbor tento týden doporučil středočeským zastupitelům, aby aktualizovali podmínky takzvaných standardů veřejné dopravy. Hejtmanství by podle výboru nemělo do té doby rušit žádné spoje. Nejbližší jednání krajského zastupitelstva se koná 12. září, v jakém rozsahu se tématem budou zastupitelé zabývat, zatím není jasné.