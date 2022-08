Milovický kulturní dům se po rekonstrukci otevře 10. září

Město začalo s opravami objektu, který je součástí radnice, na konci roku 2018. „Nebylo to jednoduché, na řadě míst jsme řešili, že původní projekt nebyl kompletní, například až po odkrytí střechy se ukázalo, že jsou špatné vazníky,“ řekla Hrušková. Momentálně dělníci podle ní dokončují práce uvnitř a dělají se venkovní úpravy terénu. „Spěchali jsme, aby ještě v září mohla začít divadelní představení,“ doplnila Hrušková.

Součástí kulturního domu jsou dva sály a hala pro pořádání plesů a jiných akcí. Na přípravě Muzea vojenské historie, které by se mělo otevřít v listopadu, město spolupracuje s Vojenským historickým ústavem. Kavárna a infocentrum by se podle Hruškové měly otevřít do konce září.