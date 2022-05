Mladá Boleslav by měla mít od září k výuce ukrajinských dětí samostatný objekt

Budovu pro školní výuku je magistrát připraven pronajmout minimálně na jeden školní rok, informace o jejím umístění nechce zveřejňovat před podpisem smlouvy. „Máme zajištěn externí objekt, který odpovídá parametrům školského zařízení, a to včetně všech potřebných povolení. Tento objekt pojme až deset tříd a jsme připraveni si jej pronajmout minimálně na období jednoho školního roku,“ uvedl náměstek primátora Robin Povšík (ČSSD).

Třídy podle něj budou zařazeny pod jednu z mladoboleslavských základních škol, se kterou magistrát spolupracuje na dalším postupu. „V současné době nelze přesně určit, kolik dětí v září nastoupí do základní školy. Bližší informace budeme mít po červnovém zápisu a tomu přizpůsobíme další naši strategii,“ doplnil.

Kromě toho Mladá Boleslav plánuje stavbu zcela nové školy. Už před konfliktem na Ukrajině a příchodem stovek ukrajinských uprchlíků o ní vedení města uvažovalo. Podle Povšíka je nyní stavba školy ve stadiu záměru. „V tuto chvíli se zajišťují potřebná data, na jejichž základě padne pravděpodobně do konce roku rozhodnutí, o jak velkou školu z hlediska kapacity půjde, a také se bude muset rozhodnout o její dislokaci,“ doplnil. Odhadované náklady přesahují půl miliardy korun, magistrát počítá s dotací.

Od začátku března zajišťuje Mladá Boleslav intenzivní výuku českého jazyka dětem i dospělým, kteří uprchli před válečným konfliktem na Ukrajině. Učí se v prostorách bývalé diskotéky Koliba. Některé děti se zapojily přímo do výuky ve třídách základních škol.

Do Mladé Boleslavi přišlo od začátku války přes 2600 Ukrajinců, z toho téměř 950 dětí do 18 let.