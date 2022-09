Mladá Boleslav instalovala fotovoltaiku na ekocentru, v plánu jsou i dvě školy

„Velmi intenzivně se chceme zaměřit na fotovolatiku, kromě ekocentra už máme projekty i pro dvě základní školy,“ řekl primátor Raduan Nwelati (ODS). Teplo do většiny mladoboleslavských škol dodává teplárna Centrotherm, v některých se vytápí plynem. „Pokud to bude možné, chceme je taky co nejdříve napojit,“ doplnil primátor.