Některé středočeské památky budou mít otevřeno na přelomu roku

Návštěvníci zámku v Mníšku pod Brdy u Prahy se mohou 31. prosince a 1. ledna těšit na prohlídky reprezentačních salónů nebo na pohádkové prohlídky pro rodiny s dětmi. „Pohádková prohlídka zavede děti do tajemného sklepení, do místnosti plné pohádkových bytostí i na výstavu se spoustou princezen a králů. Během prohlídky se seznámí třeba s mníšeckým čertíkem Brdíkem, jeho kamarádkou čarodějnicí, vílami, trpaslíky nebo tříhlavým drakem,“ řekla ČTK zástupkyně kastelána Jana Digrinová.

Zámek má podle ní na silvestra otevřeno od 11:00 a na Nový rok od 14:00 do 15:45, na pohádkové prohlídky je nutná rezervace. Naopak od 19. do 30. prosince bude mníšecký zámek kvůli generálnímu úklidu návštěvníkům nepřístupný.

Hrad Karlštejn na Berounsku se tradičně otevírá 26. prosince a bude možné ho navštívit denně kromě pondělí 2. ledna až do 8. ledna, a to vždy od 10:00 do 15:00. „K vidění bude snad také ještě adventní výzdoba, která hrad zdobila od 26. listopadu a instalována je dodnes. V tuto chvíli mají turisté největší zájem o vstupenky na mimořádné kruhy na příští rok. Zahájení jejich prodeje ale plánujeme až na leden,“ řekl ČTK kastelán Lukáš Kunst.

Křivoklát na Rakovnicku nechá své brány otevřené od 27. prosince do silvestra, a to od 10:00 do 15:00. Přístupný bude základní prohlídkový okruh hradními paláci. Muzeum v Roztokách u Prahy, které sídlí v místním zámku, zve i o svátcích na výstavu historických vánočních ozdob. Otevřené bude 25. a 26. prosince a pak od 28. do 30. prosince. Aktuální expozice roztockého muzea představuje neznámou sbírku ozdob sběratelky Jitky Mrkosové ze Šumperka. K vidění jsou ozdoby z tradičních materiálů, jako jsou papír nebo sklo, ale také například z pryskyřice. Nechybí ani speciality, třeba vánoční stromky z husího peří či ozdoby z ceněné drážďanské lepenky.