Poděbrady na Žižkově upraví vnitroblok, bude v něm dětské a workoutové hřiště

Město plánuje, že na místě zajistí rovněž kotvení pro vánoční strom, který by se v adventním čase rozsvěcel podobně jako strom na hlavním náměstí. Revitalizace prostranství vyjde město na 3,6 milionu korun, jednotlivé části úprav jsou rozděleny do menších zakázek, část by měla být hotová do podzimu, řekl ČTK místostarosta Miroslav Holas (Naše Poděbrady).