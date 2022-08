Poděbrady plánují stavět třetí ZŠ, koncem srpna projednají první návrhy

Ve spádové oblasti je kromě Poděbrad dalších pět obcí. Přímo v Poděbradech jsou dvě základní školy, prvostupňová je také v Křečkově, dohromady mají kapacitu 2020 žáků, navštěvuje je 1900 žáků. Kolem roku 2030 bude podle studie základní školu potřebovat 2300 dětí. „Současná kapacita základních škol bude nedostatečná už v počátečních letech prognózovaného období. Kapacita základní školy na Žižkově bude pro místní děti po celé období nedostatečná,“ doplnil Schulz. Na Žižkově by se měl podle něj zvýšit počet tříd ze současných osmi alespoň na 18, zejména kvůli výstavbě nových bytů studie počítá s tím, že v oblasti přibude 210 žáků. Součástí nové školy by měla být také školní jídelna, několik oddělení nové mateřské školy, tělocvična, zřejmě i odborné učebny, knihovna a klub.

„Výhodou, která celý tento proces urychlí, je fakt, že pozemky, na kterých plánujeme školu postavit, jsou města. Kdybychom je totiž měli vykupovat, bylo by to časově o dost náročnější,“ řekl místostarosta. Pro financování stavby chce město využít dotace.

Demografická studie rovněž prokázala, že do 15 let nebudou stačit ani kapacity mateřských škol ve spádové oblasti, dětí ve věku od tří do pěti let přibude 150. V Poděbradech a spádových obcích je aktuálně v provozu 12 mateřských škol s kapacitou 653 míst.