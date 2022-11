Příbram by mohla na střechy škol a školek umístit fotovoltaické panely

Poukázal na to, že školy a školky nejsou přes léto v provozu. Je ale možné dát si vyrobenou energii takzvaně do úschovny a vybrat ji později, například až v listopadu. „Nicméně ta ekonomika tady vychází třeba půl na půl,“ upozornil Karpíšek. Podle něj to musí vedení města ještě posoudit.

Radnice chystá i další úsporná opatření. Počítá s vypnutím či omezením nočního osvětlení Svaté Hory, kostela svatého Jakuba Staršího na náměstí T. G. Masaryka i nápisu autobusové nádraží na stěně dopravního terminálu. Nechá také zhasnutou polovinu světel na chodníku do Žežic. Podle Karpíška se těmito opatřeními ročně ušetří kolem 400 000 korun.

Kromě toho radnice chystá výměnu svítidel veřejného osvětlení za úspornější s LED technologií. V příštím roce vymění téměř 1300 svítidel, kompletní přechod na LED technologii v celém městě je možný do pěti let. Příbram má podle místostarosty do konce letošního roku zafixovanou velmi nízkou cenu elektřiny a do konce příštího roku relativně nízkou cenu.