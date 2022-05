Rekonstrukce příbramského akvaparku se oddaluje. Opozice postup města kritizuje

Příbram akci chystá několik let, hovořit se o ní začalo v roce 2016. Cena by podle posledních informací neměla překročit 350 milionů korun bez DPH. Loni na podzim radnice uváděla, že chce na jaře vybrat zhotovitele a v létě stavět. Podle Konvalinky je teoreticky stále možné začít se stavbou do zářijových voleb. Vyloučeno však není ani to, že se bude termín pro podání nabídek ještě posouvat. O zakázku se zajímá zhruba deset firem, které doručily radnici již 160 dotazů. Dotazy kladou hlavně čtyři z nich, týkají se třeba smluv nebo technického řešení. Radnice musí postupně na všechny odpovídat.