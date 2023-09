ŘSD začalo s rozsáhlou přestavbou křižovatky na D10 u Kosmonos

Do okružní křižovatky nad dálnicí bude podle Mátla napojeno a různě odpojeno deset komunikací. „Proto stavíme tento neobvyklý tvar, který se ne tak často v České republice vyskytuje,“ řekl Mátl. Stavba je rozdělena do několika etap ve třech stavebních sezonách. Letos budou stavbaři pracovat do konce listopadu, v příštím roce by měly být dvě etapy, v roce 2025 budou pracovat 112 dní. Po většinu oprav by měli mít řidiči k dispozici dva plus dva jízdní pruhy. Zúžení do jednoho pruhu nebo režim jedna plus jedna podle Mátla může být například krátkodobě o víkendech, například při demolici nadjezdu nebo osazování skruží nových mostů. Omezení zahrnou úsek v délce zhruba dva kilometry.