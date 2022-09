Silničáři uzavřeli dálnici D10 u Kosmonos kvůli stavbě nového mostu

Uzavřen je téměř osmikilometrový úsek dálnice v obou směrech kvůli montáži nosníků nového mostu přes dálnici. Po mostu nad dálnicí vede silnice III/2769 na Horní Stakory. Původní most byl v havarijním stavu. Stavbaři ho zdemolovali v dubnu. Nový bude širší a doplní ho cyklostezka. V provozu by měl být do konce roku. Kolem 70 milionů korun investuje krajská správa a údržba silnic.