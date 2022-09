Slánští zastupitelé neschválili opravu plovárny, cena by narostla na 120 milionů

Zastupitele podle místostarosty nepřesvědčilo ani to, že město nedávno dostalo dotaci na už zahájenou stavbu sportovní haly. To výdaje města na investici za 120 milionů korun sníží o 25 milionů.

Rekonstrukci venkovního bazénu připravovalo vedení města několik let. Kvůli požadavku některých zastupitelů nechalo zpracovat i studii, která porovnávala návrhy klasického koupaliště a přírodního biotopu. Minulý rok zastupitelé rozhodli, že město dá přednost opravě a zachování koupaliště před biotopem. Studie ukázala, že by sice vybudování i provoz přírodního biotopu byly levnější, ale v případě vysokých letních teplot by jeho fungování mohlo být kvůli kvalitě vody omezeno.