Středočeský kraj chystá opravu šesti základen záchranné služby

Jejich technický stav už nevyhovuje. Je potřeba na záchranáře také nezapomínat, jsou to zdravotníci a je třeba, aby to prostředí pro ně bylo kvalitní, řekl ČTK krajský radní pro zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS) při zahájení rozsáhlé rekonstrukce kladenské nemocnice.

Radní předpokládá, že na stanoviště v Brandýse by měl být do konce roku hotový projekt a měla by začít soutěž na zhotovitele, podobně i v případě benešovského stanoviště. Příprava rekonstrukce dalších stanovišť má pokračovat i příští rok. „Doufám, že v prvním čtvrtletí se nám podaří mít dokončeny projekty na stanoviště v Říčanech, Nymburce a ve Vlašimi,“ uvedl Pavlík.