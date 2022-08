Správa železnic v srpnu opraví trať z Velimi do Kolína

Výluka první koleje potrvá od pondělí do 19. srpna, na druhé koleji od 20. do 31. srpna. Stavební práce za téměř 111 milionů korun provedou společnosti Swietelsky Rail CZ a Strabag Rail. ČTK o tom dnes za SŽ informoval Jan Nevola.

Součástí oprav je výměna kolejového roštu a práce na poslední dvoukolejné části koridoru mezi Prahou a Kolínem, který je nejzatíženější železniční tratí v Česku. SŽ chce opravami do budoucna předejít neplánovaným výlukám a využít materiál pro další práce. „Stávající svršek navíc využijeme v následujících letech k opravám regionálních tratí ve východní části Středočeského kraje. Tím dojde k úspoře nákladů a smysluplnému využití daného materiálu, který nebude nutné nakupovat,“ uvedl za SŽ ředitel oblastního ředitelství Praha Vladimír Filip.

Provoz na trati z Velimi do Poříčan je od března omezený kvůli rozsáhlé modernizaci, která si v srpnu vyžádá také výluky kolejí ve směru do Kolína. Cestující mezi Poříčany a Kolínem využívají náhradní autobusovou dopravu, vlaky by se měly na trať vrátit 1. září.