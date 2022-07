Stavba mostu přes D11 u Mochova si o víkendu vyžádá dopravní omezení

S omezením jízdního pásu ve směru na Hradec Králové je podle Bučka nutné počítat už od sobotního rána, kdy začne instalace dopravního opatření pro demontáž svodidel. Odpoledne se předpokládá uzavření tohoto jízdního pásu, v úseku bude postaven jeřáb. V noci na neděli budou stavbaři postupně osazovat čtyři nosníky, a to od 21:00, 22:00, 23:30 a 1:00. Instalace každého má zabrat 20 minut. „Nemělo by se jednat o dlouhodobou uzavírku, ale o několik uzavírek krátkodobých v rámci uvedených časů,“ dodal Buček.

Do nedělního rána by se mělo po dálnici jezdit obousměrně jízdním pásem na Prahu v režimu jedna plus jedna a s omezením rychlosti na 80 kilometrů v hodině. Poté bude provoz převeden do režimu jedna plus jedna v obou jízdních pásech pomalými jízdními pruhy. Kompletně má být dálnice zprovozněna v režimu dva plus dva v neděli odpoledne.