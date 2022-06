Stavbaři dokončili druhou část obchvatu Jesenice u Prahy

Jesenice trpí kvůli své poloze nedaleko Pražského okruhu vysokou dopravní zátěží, a to především tranzitní. Ve městě se v minulých letech masivně stavělo. Doprava z Jesenice do Prahy je dlouhodobě velmi komplikovaná. Silnici od Benešova do Vestce v dopravních špičkách blokují kolony aut, v nichž často uvíznou také autobusy vezoucí děti do školy a lidi do zaměstnání.