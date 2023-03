Středočeské památky letos nabídnou kulturní akce i speciální prohlídky

Některé památky chystají také soutěže nebo speciální komentované prohlídky, vyplynulo z ankety ČTK. Hlavní turistická sezona začne na památkách 1. dubna. Národní památkový ústav již oznámil, že nebude zdražovat vstupné, sníží naopak cenu vstupenek pro děti od šesti do 17 let.

Zámek v Mnichově Hradišti na Mladoboleslavsku například zahájí sezonu komentovanou prohlídkou zákulisí zámeckého divadla 1. a 2. dubna. Na návštěvníky letos čekají zavedené kulturní akce, mimo jiné nedělní pohádková dopoledne, Hradozámecká noc a divadelní představení na nádvoří zámku. Přibýt by měly i nové akce. „Bohužel vše se odvíjí od výše přidělených finančních prostředků, tedy i rozsah jednotlivých akcí,“ řekla ČTK Šárka Kovaříková ze správy zámku.

Letos by měli na zámku restaurátoři začít s restaurováním portrétů rodu Harrachů. „Jedná se o dva portréty, manželky Albrechta z Valdštejna Isabelly, rozené z Harrachu, a jejího bratra kardinála Arnošta Vojtěcha z Harrachu,“ řekla Kovaříková. V přípravě je podle ní i elektronická galerie harrachovských portrétů. Zámek chystá i další opravy, například další etapu rekonstrukce ohradní zdi, oken zámku, střech koníren a pláště kláštera. „Vše je připraveno, ale zda získáme potřebné finance, bude jasné v průběhu roku. Projekty rekonstrukcí jsou víceleté,“ doplnila Kovaříková.

Sázavský klášter na Benešovsku zahájí prohlídky v klasickém sezonním režimu od 1. dubna do konce října. V dubnu budou možné o víkendech a o Velikonocích, ve všední dny jen pro předem ohlášené skupiny se sedmi a více návštěvníky. „Od úterý do neděle bude také otevřena severní zahrada, a to nejen pro prohlídky, ale i pro odpočinek,“ řekla ČTK kastelánka Jaroslava Matoušová.