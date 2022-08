Středočeský kraj od září posílí některé školní autobusy, zohlední podněty obcí

„Vedení obcí jsme požádali o informace, kolik žáků k 1. září do jejich základních škol nastoupí. Respektive ze kterých obcí a směrů budou na danou základní školu dojíždět. Tyto důležité informace nám pomohou předejít situacím s nedostatkem kapacity školních autobusových spojů,“ uvedl náměstek pro veřejnou dopravu Petr Borecký (STAN).

Některé chystané změny zohledňují připomínky z minulého školního roku, například dojíždění studentů do Kutné Hory. „Je připraveno posílení linky 381 v čase od 7:15 do 7:45 na příjezdu do Kutné Hory od Kostelce n. Č. l. a Zásmuk a mezi 13:00 a 15:00 na odjezdu z Kutné Hory v témže směru na interval 30 minut v kloubových autobusech,“ uvedl Šíma. Kloubové autobusy nasadí dopravce Arriva také na linku mezi Čáslaví, Kutnou Horou a Kolínem.