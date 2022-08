Středočeský kraj projedná s obcemi možné zastavení provozu na několika tratích

„Protože ještě není definitivně rozhodnuto, není teď možné říct, kterých konkrétních tratí se omezení spojů bude týkat. První schůzky se mají uskutečnit do konce srpna,“ informovali mluvčí mělnické radnice Barbora Walterová a mluvčí středočeského hejtmanství David Šíma.

Středočeští krajští radní v červenci projednali návrh na zastavení provozu na tratích Mšeno, Křinec, Královice, a to od letošního prosince 2022, a na trati Slaný a Lužná od června příštího roku 2023. Důvodem změn je podle nich snaha efektivněji využívat hromadnou dopravu a účelněji vynakládat peníze. Místo vlaků by tam lidi přepravovaly autobusy. Starostové některých dotčených obcí rozhodnutí kraje kritizovali.

Zvažovaná změna od prosince by se týkala tratí mezi Městcem Králové a Křincem, Mělníkem, Mšenem a Mladou Boleslaví a Rakovníkem a Kralovicemi. Červnová změna by se mohla týkat tratí Lužná u Rakovníka – Žatec a Slaný – Louny. „Cestující by v daných případech místo osobními vlaky na těchto pěti málo vytížených tratích byli přepravováni autobusy,“ doplnil mluvčí hejtmanství.