V Dolních Břežanech vznikne inovační centrum. Pomůže malým a středním podnikům

Stavba začala oficiálně dnes, centrum by mělo být hotové za rok. Centrum nazvané Brain 4 Industry bude fungovat pod vedením Fyzikálního ústavu Akademie věd. Pracovat by zde mělo přibližně 30 lidí, řekli dnes ČTK ředitel Fyzikálního ústavu Akademie Věd ČR Michael Prouza a vedoucí Sekce optiky Alexandr Dejneka.

Investice do projektu dosáhne zhruba 100 milionů korun, z toho 75 milionů korun bude z evropských dotací. Jeho cílem je spolupráce akademické i soukromé sféry, ze které získají všechny zúčastněné strany. Vědci mohou podle Prouzy například pomáhat firmám optimalizovat výrobní procesy, přinášet zajímavé nápady a podobně. „A to inovační centrum by mělo být prostředkem, jak to dělat efektivně, jak to dělat dobře a jak firmám umožnit, aby ten práh k tomu, aby si o nějakou takovou pomoc řekly, byl položen opravdu nízko,“ dodal ředitel Fyzikálního ústavu Akademie Věd. Konsorcium Brain 4 Industry je zařazené do sítě evropských center pro digitální inovace (EDIH).