V Kolíně na Zálabí začnou v pondělí opravy kruhového objezdu, omezí dopravu

Práce rozdělené do tří etap omezí dopravu ve vytížené části města zejména prvních osm dní, dotknou se i linek městských autobusů. Rekonstrukce by měly být hotové 8. prosince. Investorem oprav zhruba za šest milionů korun je Středočeský kraj, informovala ČTK mluvčí krajské správy a údržby silnic Petra Kučerová.

Řidiči se v první etapě, která potrvá od 14. do 22. listopadu, dostanou z centra na Zálabí po Masarykově mostě pouze v jednom směru, z Masarykova mostu do Veltrubské ulice. Pojedou v protisměru takzvaným bypassem podél kruhového objezdu. Zhruba do konce listopadu povede objízdná trasa pro osobní auta z Veltrubské ulice na Ovčáreckou ulicí Okružní. V opačném směru budou řidiči moci využívat pouze Nový most. Kruhový objezd by měl být s výjimkou sjezdu do Veltrubské ulice znovu průjezdný od 25. listopadu.