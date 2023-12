V Mladé Boleslavi příští rok vybudují moderní dopravní hřiště za 24 milionů korun

Bude sloužit výuce dopravní výchovy pro děti ze čtyř desítek škol z Mladoboleslavska i pro veřejnost. Předpokládané náklady jsou 24 milionů korun, polovinu by měl uhradit Středočeský kraj, který je hlavním investorem. Na stavbu přispěje i město a Nadační fond Škoda Auto. Novinářům to dnes řekl náměstek primátora Daniel Marek (STAN).

„Vzniknou zázemí pro půjčovnu kol, odrážedel, budou tam i dvě učebny, recepce, mělo by to fungovat sedm dnů v týdnu,“ řekl Marek. Předpokládá, že v únoru by se měla vybírat stavební firma a hřiště by mohlo být hotové do konce roku 2024. „Stoprocentně od jara 2025 bude plně funkční,“ doplnil Marek. Součástí areálu by podle něj měly být různé dopravní situace, například křižovatky, přechody pro chodce, cyklostezky a další prvky. Město počítá i s dopravním hřištěm pro nejmenší děti.