V mladoboleslavském domově pro seniory přibyde 18 míst pro lidi s demencí

Dvoupatrová přístavba se začala budovat loni v létě a měla by být hotová do konce roku, provoz zahájí v prvním čtvrtletí roku 2023. Přístavba bude stát více než 30 milionů korun, zhruba polovinu pokryje dotace z ministerstva práce a sociálních věcí. ČTK to řekla ředitelka domova Světlana Kubíková.