Vedení Kutné Hory chce omezit živelnou výstavbu, mnoho možností ale nemá

„Možnosti jsou momentálně velmi omezené. Budeme tlačit na developery, aby se podíleli na výstavbě služeb a věcí, které jsou nezbytné pro fungování města. Tam, kde jsme schopni do toho vstoupit, už do toho vstupujeme a snažíme se upravit situaci, aby byla co nejvíc snesitelná,“ uvedl starosta.