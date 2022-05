Věkový průměr Středočechů loni dosáhl 41,5 roku, za deset let stoupl o 1,2 roku

Na konci loňského roku měla z pětiletých věkových skupin mezi obyvatelstvem Středočeského kraje největší zastoupení kategorie 45 až 49 let, její podíl tvořil devět procent středočeských obyvatel. Nejsilnější zastoupení má ročník 1975. V Praze-východ byl věkový průměr 38,9 roku a v Praze-západ 39,4 roku. Zároveň šlo o jediné okresy v ČR, ve kterých žilo více dětí do 14 let než lidí starších 65 let. Naopak obyvatelé s nejvyšším průměrným věkem žili v okresech Kutná Hora, průměr zde činil 43,4 roku, a Rakovník, kde byla průměrná hodnota o jednu desetinu roku nižší.