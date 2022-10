Zámek v Mnichově Hradišti o víkendu otevře běžně nepřístupné prostory

Zámek o víkendu ukončí sezonu, letos ho navštívilo přes 16 000 lidí, zhruba o 1000 víc než loni. ČTK to řekl kastelán zámku Radovan Chmel.

„Je to naše 13. komnata, v roce 1833 ve zlatém salonku údajně proběhla schůzka panovníků Svaté aliance za účasti panovníku Rakouska, Ruska a Pruska,“ řekl Chmel. Do zlatého salonku se dá vejít pouze přes obrazárnu. V té je přes 100 obrazů z doby, kdy zámek vlastnili Valdštejnové. Obrazárna je velmi malá a větší množství lidí by mohlo obrazy poškodit, proto je běžně uzavřená," doplnil kastelán. Speciální prohlídky si mohou lidé rezervovat i na internetu, podle Chmela už je většina termínů obsazena.