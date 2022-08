Domov Modrý kámen v Mnichově Hradišti potřebuje opravy, město ho nabízí kraji

Domov zřizuje Středočeský kraj, vlastníkem objektu z roku 1999 je ale město. Radnice nechala kvůli narůstajícímu množství závad zpracovat stavebně-technický posudek, podle kterého rozhodne o rozsahu větších oprav. Měly by zahrnout zejména rekonstrukci střechy, oken nebo rozvodů energií. Za město to ČTK řekl Martin Weiss.

Město usiluje o to, aby si budovu domova převzal kraj, nebo aby se zvýšilo nájemné, které kraj městu platí, momentálně je to necelých 470 000 korun ročně. „Každý rok do oprav Domova Modrý kámen město vloží veškeré finanční prostředky, které vybere na nájemném, v některých letech i více. V této souvislosti nám však již bylo v minulosti ze strany finanční kontroly vytýkáno, že se nechováme jako správní hospodáři. Už proto je pro město Mnichovo Hradiště komplikované více do budovy investovat,“ řekl starosta Ondřej Lochman (Žijeme pro Hradiště). Jednání s krajem podle něj v poslední době nepokračovalo. „Poslední setkání zástupců kraje a města proběhlo v listopadu 2019, v únoru 2020 vyzval starosta kraj ke společnému hledání řešení, v květnu 2020 výzvu opakoval a na krajského radního pro sociální oblast se starosta obrátil i letos,“ uvedl Weiss. Středočeský kraj se podle Zuzany Žídkové z hejtmanství na další kroky připravuje. V současnosti komise pro majetek objekt posoudila, nyní se zpracovává posudek, který bude podkladem pro další rozhodování, řekla ČTK Žídková.