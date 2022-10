Zásilkovna v Rudné otevřela nové depo. Skupina letos čeká obrat přes 6 mld. Kč

Skupina Packeta má v Evropě 53 dep, z toho v ČR 19. Investice do jejich modernizace letos stály 100 milionů korun. V příštím roce by měli roboti přibýt v některých velkých moravských depech a během dalších let také například na Slovensku či v Maďarsku. „Do pěti let chceme robotizovat velké sklady,“ uvedla Kijonková. Dodala, že zároveň není cílem absolutní robotizace, ale držení vhodného podílu lidských sil, aby efektivita byla ideální.