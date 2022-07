Změny v dopravě se podle magistrátu cestujících v Kladně téměř nedotknou

Kraj podle mluvčího města Víta Herala odmítl odbornou diskuzi, kterou magistrát navrhoval. „Nedodal ani základní kvalifikované podklady a navíc do médií opakovaně šíří nepravdy, zmatené i chybné údaje. Návrh na nastolení věcného a odborného dialogu ze strany města Kladna bohužel znovu nebyl krajem vyslyšen,“ uvedl Heral.

Kladno si nechalo k příspěvkům na meziměstskou dopravu vypracovat právní rozbor. „Za situace, kdy Statutární město Kladno nemá k dispozici relevantní vstupní data pro ekonomický model SDO (systém nazvaný Standardy dopravní obslužnosti) , která by s ním byla jakkoliv projednána, tak uzavření stávajícího návrhu smlouvy o zajišťování a financování dopravní obslužnosti představuje riziko zcela nepředvídatelných ekonomických dopadů tohoto systému pro jeho budoucí hospodaření,“ uvádí právní analýza.

Podle hejtmančina náměstka pro veřejnou dopravu Petra Boreckého (STAN) kraj Kladnu nabízel řešení, které by rozpočet města výrazně neohrozilo, takzvanou nulovou variantu. „Nezmiňuje ovšem fakt, že ‚nulová‘ varianta“ počítá s jedním rokem, Kladno by se muselo vzdát své MHD, kterou má vysoutěženou a nasmlouvanou s dopravcem na léta dopředu, a kraji by ve výsledku doplácelo řádově miliony korun ročně za linky jezdící po městě," uvedl Heral. Podle hejtmančina náměstka Boreckého Kladno odmítlo o situaci jednat. „Jednoznačně není možné, aby Kladno stálo mimo systém a bylo takzvaným černým pasažérem, na kterého budou doplácet ostatní středočeská města a obce,“ uvedl již dříve.