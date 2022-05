Američan z Bostonu dělá na Teplicku pravé cheeseburgery

Burgery, kuřecí křidélka Buffalo, steaky a domácí omáčky i hranolky, to všechno připravuje ve svém volném čase od pátku do soboty. „Jsem ve skutečnosti vyučený kuchař. Vařím už asi osm let a teď pracuji v logistice. Začali jsme s tímto menším vařením a vlastně je to mnohem větší věc, než jsme si vůbec nejdřív mysleli,“ řekl.