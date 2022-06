Bílina nesouhlasí s umístěním romských uprchlíků z Ukrajiny na území města

Vládě i Parlamentu poslalo město letos v únoru žádost o změnu legislativy, která by bránila přílivu sociálně nepřizpůsobivých lidí a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit ve městě a celkově v Ústeckém, Moravskoslezském a Karlovarském kraji. Od začátku května dohlíží kvůli problémovým dětem na školáky v bílinské Základní škole Za Chlumem bezpečnostní agentura. „Nedokáži pochopit, že někoho ze státních organizací byť jen na chvíli mohlo napadnout a nedej bože ještě zrealizovat přesun romských ukrajinských nepřizpůsobivých uprchlíků ze strany státu kamkoliv do těchto tří krajů a zejména pak do Bíliny,“ napsala v otevřeném dopise starostka Zuzana Schwarz Bařtipánová (ANO).