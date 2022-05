Dopravu ve Šluknovském výběžku zajistí až 20 krajských autobusů za 100 milionů

Dopravní společnost Ústeckého kraje (DSÚK) nyní vybrala dodavatele autobusů, za které zaplatí přes 100 milionů korun bez DPH. Vítězného uchazeče veřejné zakázky schválili krajští radní. ČTK to dnes řekl ředitel společnosti Milan Šlejtr.

Po schválení vítěze tendru radou nyní poplynou lhůty pro odvolání dalších uchazečů a pak bude moci DSÚK podepsat rámcovou dohodu o koupi autobusů. Následně bude mít dodavatel 14 až 24 měsíců na realizaci zakázky. „Samozřejmě pro nás čím dříve je dostaneme, tím lépe,“ uvedl Šlejtr. Odhaduje, že autobusy by se ve výběžku mohly objevit v polovině příštího roku.

Dopravní společnost aktuálně vlastní 71 autobusů Scanie a 15 autobusů Iveco. „Nyní čekáme ještě na dodávku pěti dalších vozů. Výhledově ukončíme pronájmy autobusů, čímž by klesla cena dopravního výkonu,“ uvedl Šlejtr. „Pokud by se vše podařilo, do konce příštího roku budeme provoz na všech linkách zajišťovat vlastními vozy,“ řekl. Vedení Ústeckého kraje očekává, že díky tomu klesnou náklady na dopravu. „Půjčka autobusu není lukrativní,“ řekl náměstek hejtmana Jiří Kulhánek (ODS). Ročně za pronájem vozů kraj zaplatí téměř 90 milionů korun.