Dům kultury v Ústí nad Labem čekají změny, víc se zapojí místní interpreti

Hlavní činností kulturního střediska je pronájem prostor externím pořadatelům. Sekundární náplní organizace je vlastní program. „Dá se říct, že skladba programu je ze dvou třetin z externích zdrojů a my doplňujeme jednu třetinu,“ uvedl Vítek. Středisko chce pokračovat v nabídce jazzových či bluesových akcí, které mají ve městě dlouholetou tradici. Jde například o Mezinárodní jazz & bluesový festival. „Ale cítíme to, že v současnosti tady chybí nějaký aktuálnější program, který tady nedělají externí promotéři ani kulturní středisko jako takové,“ doplnil Vítek. Program střediska podle něj zůstává zhruba 20 let ve stejném režimu.

V národním domě se počítá se vznikem klubové scény. Prostor sálu nabízí místo zhruba pro 300 návštěvníků, což je podle Vítka ideální pro konání menších, ale vyprodaných akcí. Na přelomu letošního roku se proto v budově udělá několik drobných úprav. „Některé kapely sem třeba ani nechtějí jezdit, protože vědí, jak to tady vypadá. Image toho místa je pro ně často velmi důležitá,“ řekl Vítek a dodal, že právě to by se mělo změnit. Prostory domu kultury i národního domu by tak měly přilákat nejen starší generaci, ale i mladší publikum. Vedoucí dodal, že v každém případě bude organizace brát ohledy na dodržování vyhlášky o rušení nočního klidu.