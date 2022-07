Krásná Lípa uvažuje o zabezpečení Dittrichovy hrobky, i když městu nepatří

„Začátkem června zastupitelstvo města rozhodlo o tom, že chceme hrobku do majetku. Bylo proto uděláno maximum v tom smyslu, že je připravená trojstranná dohoda mezi námi, Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových o tom, že bychom převzali všechny závazky,“ popsal starosta Jan Kolář. Úřad hrobku na spolek v minulosti převedl. Podle něj spolek zásilku s připravenou novou smlouvou převzal, ale s radnicí nekomunikuje. „Nevím, co se děje, a pořád čekám, že nám přijde podepsaná smlouva,“ doplnil Kolář.

Radnice má připravené náhradní řešení, pokud se se spolkem nespojí. „Pozemek pod hrobkou je náš, takže můžeme stavět na pozemku něco nad hrobkou. Do zimy s tím budeme chtít něco udělat,“ uvedl starosta. Město se totiž obává, že další zimu by již stavba nemusela přežít. Dokončit rekonstrukci by mohlo město stát desítky milionů korun.